Η συγκινητική αφιέρωση της κόρης της Ζωής Λάσκαρη, εννέα χρόνια από τον θάνατό της

Εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν στις 18 Αυγούστου 2026 από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη. Η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, τίμησε τη μνήμη της δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία της μητέρας της και ένα προσωπικό κείμενο για την απώλεια, όσα έμαθε από εκείνη και τις δυσκολίες που, όπως αναφέρει, μετέτρεψε σε «γερά θεμέλια».

Η Ζωή Λάσκαρη πέθανε στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 74 ετών, από καρδιακή ανακοπή ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη. Η ηθοποιός ενταφιάστηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, στον τάφο της οικογένειας Λυκουρέζου.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου για τη Ζωή Λάσκαρη

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έγραψε: «18/8/2017-18/8/2026. 9 χρόνια. Σαν χθές. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες. Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή……Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω, μαμά μου. Ήμουνα «πίσω» και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα. Τώρα όμως μόλις αρχίζω. Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια. Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις, πολύ δυνατές. 9 χρόνια. 9 χρόνια έχτιζα. Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια. Σε λατρεύω».

Στη δημοσίευσή της χρησιμοποίησε το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής», το οποίο ανέφερε ως το αγαπημένο τραγούδι της.