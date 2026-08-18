Πλωτό “παλάτι” στο Πόρτο Χέλι

Ένα ακόμη superyacht έκανε την εμφάνισή του στα ελληνικά νερά. Συγκεκριμένα το πολυτελές σκάφος πλέει στον Σαρωνικό, στην περιοχή του Αγίου Μιλτιάδη, στο Πόρτο Χέλι.

Πρόκειται για το “Multiverse”, το οποίο φτάνει σε μήκος τα 116 μέτρα. Το εντυπωσιακό σκάφος διαθέτει ελικοδρόμιο, ενώ συνοδεύεται από ένα chase boat.

Όπως επισημαίνει ο Γεώργιος Βάλλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων, η θαλαμηγός επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά το γεγονός πως η Ελλάδα και τα νερά της αποτελούν μοναδικό πόλο έλξης για τους δισεκατομμυριούχους και τα πολυτελή σκάφη τους. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας αναδεικνύεται σε διεθνές επίπεδο, ως ξεχωριστός προορισμός.