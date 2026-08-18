Κρήτη: Τίμησαν τον ψαρά που έσωσε δεκάδες ανθρώπους από τη φωτιά

Ο Νίκος Ματθαιάκης μπήκε με το μικρό αλιευτικό του στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και βοήθησε στον απεγκλωβισμό περίπου 30 ανθρώπων από τον Άγιο Παύλο.

Μια ξεχωριστή τιμή για έναν άνθρωπο που, την ώρα του κινδύνου, δεν δίστασε ούτε στιγμή.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πόμπιας τίμησε τον Νίκο Ματθαιάκη, τον έμπειρο ψαρά που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μεγάλης επιχείρησης απομάκρυνσης πολιτών κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της 29ης Ιουλίου στο νότιο Ρέθυμνο.

Εκείνο το απόγευμα, η φωτιά που είχε ξεκινήσει από την περιοχή της Κρύας Βρύσης πλησίαζε τις παράκτιες περιοχές, με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς να δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες στον Άγιο Παύλο. Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στην παραλία χρειάστηκε να απομακρυνθούν διά θαλάσσης.

Ο Νίκος Ματθαιάκης ειδοποιήθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα από τη Λιμενική Αρχή της Αγίας Γαλήνης και κλήθηκε να συνδράμει στην επιχείρηση.

Πήρε το μικρό αλιευτικό του, τον «Άγιο Σπυρίδωνα», και κατευθύνθηκε προς την περιοχή, έχοντας μαζί του στέλεχος του Λιμενικού. Η θάλασσα ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη και οι ισχυροί άνεμοι έκαναν την προσέγγιση στην ακτή εξαιρετικά δύσκολη.

Παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, έκανε τρία διαδοχικά δρομολόγια, βοηθώντας στην ασφαλή απομάκρυνση περίπου 30 ανθρώπων, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και άτομα που δυσκολεύονταν να φύγουν μόνοι τους από την περιοχή.

Οι καπνοί ήταν πυκνοί, οι φλόγες είχαν πλησιάσει επικίνδυνα και ο άνεμος μετέφερε σπίθες και καύτρες ακόμη και προς τη θάλασσα. Εκείνος, όμως, συνέχισε μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες αργότερα, οι συγχωριανοί του θέλησαν να του πουν δημόσια ένα «ευχαριστώ».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πόμπιας τον τίμησε για το θάρρος και το αίσθημα ευθύνης που επέδειξε εκείνες τις κρίσιμες ώρες, όταν έθεσε το σκάφος του και κυρίως τον ίδιο του τον εαυτό στην υπηρεσία ανθρώπων που κινδύνευαν.

Μια βράβευση για μια πράξη που ο ίδιος αντιμετώπισε ως καθήκον, αλλά για τους ανθρώπους που εκείνο το απόγευμα κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά, ήταν κάτι πολύ περισσότερο.