Προσφορά ζωής στο “Παπαγεωργίου”

Δύο άνθρωποι απέκτησαν ξανά ελπίδα, χάρη σε μία σπουδαία πράξη προσφοράς.

Δύο επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς πραγματοποιήθηκαν στις 9 Ιουλίου στη Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, χάρη στη δωρεά οργάνων και ιστών μιας 53χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

Λήπτες των μοσχευμάτων ένας 73χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη, που έπασχε από φυσαλιδώδη κερατοπάθεια, και μία 54χρονη γυναίκα από τη Νάουσα, που αντιμετώπιζε κερατόκωνο. Και οι δύο υποβλήθηκαν με επιτυχία σε μεταμόσχευση κερατοειδούς στον αριστερό οφθαλμό.

Η δωρεά οργάνων και ιστών είναι μια ανεκτίμητη πράξη ανθρωπιάς. Μέσα από την απόφαση των δωρητών και των οικογενειών τους, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας αποκτούν μια νέα προοπτική και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, η προσφορά αυτή μπορεί να σημαίνει την αποκατάσταση της όρασης και την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Η ομάδα μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της δότριας και τις ειλικρινείς ευχαριστίες της για τη γενναία απόφασή τους να χαρίσουν ελπίδα σε συνανθρώπους μας.

Κάθε δωρεά μπορεί να αλλάξει ζωές. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από τη δωρεά οργάνων και ιστών αποτελούν το πρώτο βήμα, ώστε ακόμη περισσότεροι άνθρωποι να αποκτήσουν τη δεύτερη ευκαιρία που περιμένουν.