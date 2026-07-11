Πυρκαγιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά- Ήχησε το “112”
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026, στο Περιβολάκι Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη.
Επίσης εστάλη μήνυμα από το «112» προς τους κατοίκους, να είναι σε ετοιμότητα.
Κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική, με 42 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων από την 2η ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, και συνδράμουν επίσης και δυο ελικόπτερα, μαζί με υδροφόρες της Περιφέρειας.
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