Έφοδος σε σπίτι με όπλα και ναρκωτικά

Τις απογευματινές ώρες χθες Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, σε νόμιμη έρευνα σε οικία στην Αττική παρουσία εισαγγελικής λειτουργού, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.), καθώς και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (Κ9) της οικείας Λιμενικής Αρχής εντόπισαν και κατέσχεσαν τα κάτωθι:

– ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια διαμετρήματος 9mm,

– ένα κουτί με σαράντα επτά (47) φυσίγγια διαμετρήματος 9mm,

– μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (TAZER),

– σπαθί με μήκος λάμας 46,5 εκατοστών,

– δύο ναυτικές φωτοβολίδες ερυθρού χρώματος.

– δύο πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους τριακοσίων τριάντα ενός γραμμαρίων (331 γρ.),

– μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα κάνναβης και καπνού συνολικού μικτού βάρους είκοσι τριών γραμμαρίων (23 γρ.),

– έναν πλαστικό τρίφτη με δεκατρία γραμμάρια (13 γρ.) ακατέργαστης κάνναβης,

– μία ζυγαριά ακριβείας,

– χειρόγραφες σημειώσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Αναζητείται ημεδαπός στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράβαση των ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και ν. 2168/1993 «Περί όπλων».