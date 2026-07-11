Κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών σε γιατρό για το θάνατο 14χρονης

Σε συνολική κάθειρξη επτά ετών και τριών μηνών, καταδικάστηκε ο γιατρός, αφού κρίθηκε ένοχος για το θάνατο της 14χρονης Γεωργίας στην Θεσσαλονίκη, μετά από χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, το 2021.

Από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, κρίθηκε ένοχος για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία (πλημμέλημα), ενώ τον αθώωσε για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου.

Ωστόσο, το δικαστήριο, δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ, σύμφωνα με απόφασή του, η έφεση θα έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, υπό τους όρους καταβολής εγγυοδοσίας 10.0000 ευρώ, και της απαγόρευσης άσκησης οποιασδήποτε διενέργειας ιατρικών πράξεων.

Επίσης, του επιβλήθηκε η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για ένα έτος.

Ωστόσο ο γιατρός κατά την απολογία του, δεν αποδέχτηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, και ισχυρίστηκε , ότι οι ενέργειές του, ήταν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ενώ επικαλέστηκε την εμπειρία του, στις συγκεκριμένες επεμβάσεις.

Ο χειρουργός, είχε άλλες δυο καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του, σε ποινές φυλάκισης (με τριετή αναστολή), για παρόμοιες υποθέσεις θανάτων ισάριθμων ασθενών, μετά από ανάλογες χειρουργικές επεμβάσεις. Και οι δυο αποφάσεις, έχουν καταστεί αμετάκλητες.

Φαίνεται ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, είχε λάβει υπόψη του, τις δύο αυτές καταδίκες, όταν αποφάσισε να παραπέμψει τον γιατρό σε δίκη για το θάνατο της 14χρονης.

Έτσι, του επέβαλε, μεταξύ άλλων περιοριστικών όρων, την απαγόρευση συμμετοχής σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.