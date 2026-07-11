Επίθεση- Νέστορα: Δίωξη για 5 κακουργήματα στους 3 συλληφθέντες

Η Εισαγγελέας, άσκησε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, ανάμεσά τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, κατά των τριών συλληφθέντων, που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα την 1η Ιουλίου.

Από την επίθεση, έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ, τραυματίστηκαν η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και δυο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Οι κακουργηματικές πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους, είναι τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών).

Η παραπάνω δίωξη είναι in rem, δηλαδή δεν είναι προσωποποιημένη, ενώ την προσωποποίηση θα αναλάβει η ανακρίτρια στην οποία παραπέμφθηκαν να απολογηθούν. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Όπως έγινε γνωστό, οι κατηγορούμενοι, είναι δυο άνδρες 24 και 29 ετών, καθώς και μια 26χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης.

Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του.

Κατά τις Αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν, όσο και μετά την επίθεση.

Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές, από τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, και δυο φορές, κατά το παρελθόν, έχει προσαχθεί.

Η 26χρονη από την Αθήνα, αλλά μένει στην Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το 2022, καθώς της αποδόθηκε συμμετοχή στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», που τα μέλη της, είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων. Η κοπέλα, συν ελήφθη στα Χανιά, μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη.