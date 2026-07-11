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Επιχείρηση μεταφοράς ορειβάτη στον Όλυμπο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/07/2026 17:29
Επιχείρηση μεταφοράς ορειβάτη στον Όλυμπο
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά ενός περιπατητή, ο οποίος, έχασε τις αισθήσεις του στον Όλυμπο.

Τον μεταφέρουν από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να μπορέσει να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στις δυο το μεσημέρι, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων για το περιστατικό, όπου με δώδεκα πυροσβέστες και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης, έστησαν επιχείρηση για την μεταφορά του.

Ο 64χρονος, είναι μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι, όπου στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο καταφύγιο.

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