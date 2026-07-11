Διακινούσαν κοκαΐνη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς, τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 9 Ιουλίου 2026, στο Κερατσίνι, δυο ημεδαποί, ηλικίας 43 και 25 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση στη διακίνηση κοκαΐνης.

Ειδικότερα, ο 43χρονος κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, παραλληλόγραμμη συσκευασία περιτυλιγμένη με κολλητική ταινία, η οποία περιείχε κοκαΐνη, μικτού βάρους -1.200- γραμμαρίων. Ακολούθως, κατελήφθη ο 25χρονος να κατέχει εντός του οχήματός του, με σκοπό τη διακίνηση, παραλληλόγραμμη συσκευασία περιτυλιγμένη με κολλητική ταινία, η οποία περιείχε κοκαΐνη, μικτού βάρους -1.170- γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– κοκαΐνη, βάρους 2 κιλών και 370 γραμμαρίων,

– Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

– 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

– το χρηματικό ποσό των 31.300 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων ο ένας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα και σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.