ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ: Ξεκινά ξανά από αύριο για δωρεάν εξετάσεις

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» ξεκινά ξανά από αύριο, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων.

Πρώτες στη σειρά είναι οι μαστογραφίες και τα υπερηχογραφήματα μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Το πρόγραμμα έχει πλέον ενταχθεί μόνιμα στην εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι δικαιούχοι

Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λαμβάνουν δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά τους. Όσοι δικαιούνται τις εξετάσεις θα μπορούν, επίσης, να κλείνουν ραντεβού χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους.

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, αλλά και μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας στην περιφέρεια.

Η επανεκκίνηση του προγράμματος γίνεται τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Περισσότεροι από 554.000 πολίτες εντοπίστηκαν με ευρήματα

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αναδεικνύουν τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων. Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, περισσότεροι από 554.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα μέσω των προγραμμάτων για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ειδικότερα, περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο. Παράλληλα, 1.536 άνδρες και γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ σε 12.635 πολίτες εντοπίστηκαν προκαρκινικές αλλοιώσεις.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πολυποδεκτομές σε 17.500 πολίτες, ενώ 93 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Συνολικά, περισσότεροι από 30.000 πολίτες είτε εντοπίστηκαν με προκαρκινικές αλλοιώσεις είτε υποβλήθηκαν σε επέμβαση αφαίρεσης πολύποδα.

Καρδιαγγειακά νοσήματα: Περίπου 350.000 πολίτες με ευρήματα

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα των ελέγχων για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Περίπου 350.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, ενώ σχεδόν 1.200 χρειάστηκε να υποβληθούν άμεσα σε αγγειοπλαστική.

Όπως επισημαίνεται, οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται μέσω των προγραμμάτων πρόληψης εμφανίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά πλήρους ίασης, καθώς τα νοσήματα εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο.