ΕΚΠΑ: Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Μανώλης Χαιρετάκης

Ο καθηγητής Μανώλης Χαιρετάκης, που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και Πολιτισμού, τιμώντας την προσφορά του στην επιστήμη και τη διδασκαλία.

Το έργο και η προσφορά του στο ΕΚΠΑ

Ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε την επιστήμη του με συνέπεια και αφοσίωση. Άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο και ξεχωριστό αποτύπωμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του, ήταν ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος που κέρδισε την εκτίμηση των φοιτητών και των φοιτητριών του. Η παρουσία του δεν περιοριζόταν στη διδασκαλία, καθώς κατάφερνε να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που συναντούσε στο αμφιθέατρο.

Ο καθηγητής που έκανε τη γνώση κατανοητή

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τη διδασκαλία. Ακόμη και όταν το αντικείμενο ήταν σύνθετο και απαιτητικό, προσπαθούσε να κάνει τη γνώση κατανοητή σε όλους.

Το διαρκές χαμόγελό του και η προθυμία του να ακούει και να ενθαρρύνει κάθε φοιτητή και φοιτήτρια ήταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στοιχεία που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό.

Οι σχέσεις που δημιουργούσε με τους φοιτητές του ξεπερνούσαν τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας. Η στάση του απέναντί τους άφησε τις δικές της αναμνήσεις σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν μέσα από το πανεπιστήμιο.

«Βαθύτατη απώλεια» για την ακαδημαϊκή κοινότητα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ και Πολιτισμού χαρακτηρίζει τον θανατό του «βαθύτατη απώλεια».

Όπως σημειώνει, θα λείψει τόσο ο καθαρός επιστημονικός του λόγος όσο και η ανάμνηση ενός δασκάλου που ήξερε να προσεγγίζει κάθε άνθρωπο στο αμφιθέατρο.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με ένα προσωπικό μήνυμα αποχαιρετισμού προς τον καθηγητή: «Καλό ταξίδι αγαπημένε δάσκαλε. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό κι εκτίμηση».