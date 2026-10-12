Γκράβα: Καθησυχαστικό το πόρισμα, ανήσυχοι οι γονείς

“Δεν διαπιστώθηκε διαρροή στην Γκράβα σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε έλεγχο”, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων πριν από λίγο. Μέχρι να βρεθεί η προέλευση της οσμής αερίου, το σχολικό συγκρότημα θα μείνει κλειστό τονίζεται στην ανακοίνωση. Με τον δήμαρχο Αθηναίων να επανέρχεται στο αίτημα του για επίσημο πόρισμα- απάντηση από κρατικό φορέα. Συγκεκριμένα ο Δήμος ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή ελέγχου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με εμπλοκή και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Υπάρχει όμως κι άλλη πλευρά, που η υπομονή της εξαντλείται. Οι γονείς των μαθητών στα σχολεία της Γκράβας, έχουν κάθε λόγο όπως λένε να είναι διπλά ανήσυχοι: αφενός η οσμή αφετέρου η διακοπή των μαθημάτων (γίνεται τηλεκπαίδευση). “Τόσες μέρες πέρασαν κι ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα” τονίζουν, περιμένοντας κι αυτοί την ασφαλή επαναλειτουργία του συγκροτήματος.