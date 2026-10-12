“Φρένο” στα social media από 1η Ιανουαρίου στους κάτω των 15

Από την 1η Ιανουρίου 2027 πρόκειται να μπει το φρένο στους ανήλικους κάτω των 15 ετών στα social media σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media που ανακοινώθηκε σήμερα από τους υπουργούς Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες social media. Συγκεκριμένα στοχεύει στις πλατφόρμες εκείνες που βομβαρδίζουν τον χρήστη με βίντεο.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί υπό ψήφιση στις 22 Οκτωβρίου όπως δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, 1 στους 4 ανήλικους ξεκινά χρήση κοινωνικών δικτύων.