228 παραβάσεις σε ελέγχους της Τροχαίας στην Καλαμαριά

Συνολικά 228 παραβάσεις βεβαίωσαν οι αστυνομικοί σε ελέγχους 579 οχημάτων στην Καλαμαριά.

Στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

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128 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα

Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 128 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Παράλληλα, επτά οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης.

Οι υπόλοιπες παραβάσεις αφορούσαν διαφορετικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις για εκπομπές θορύβων και άλλες 14 για φιμέ τζάμια. Επίσης, καταγράφηκαν οκτώ περιπτώσεις οδήγησης χωρίς σύνεση και προσοχή και επτά περιπτώσεις οδήγησης χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Οι υπόλοιπες παραβάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν ακόμη 25 λοιπές παραβάσεις. Επιπλέον, εντόπισαν δύο οχήματα με έλλειψη ή μη ορατή πινακίδα και έξι περιπτώσεις οδηγών που δεν έφεραν τα απαραίτητα έγγραφα.

Στη λίστα των παραβάσεων περιλαμβάνονται επίσης δύο περιπτώσεις στέρησης φώτων, μία για ληγμένο δίπλωμα, μία για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και μία για μη χρήση κράνους. Βεβαιώθηκε ακόμη μία παράβαση για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μία για ανασφάλιστο όχημα και μία για επικίνδυνους ελιγμούς.

Τέλος, καταγράφηκαν δύο παραβάσεις για στέρηση κάρτας καυσαερίων, μία για στέρηση δελτίου ΚΤΕΟ και δύο για στέρηση άδειας κυκλοφορίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι της Τροχαίας

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στους οδηγούς που υπέπεσαν σε παραβάσεις επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σύμφωνα με την Αστυνομία, αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις για την οδική ασφάλεια και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.