Κόρινθος: 2 τραυματίες στην επαρχιακή οδό Ισθμού–Επιδαύρου

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στο 22ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ισθμού–Επιδαύρου, κοντά στο Αμόνι.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Εικόνα από το σημείο στο οποίο έγινε το τροχαίο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-KORINTHOS TV

Στο νοσοκομείο Κορίνθου οι τραυματίες

Στο σημείο του ατυχήματος έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο τροχαίο ατύχημα κοντά στο Αμόνι δεν χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του αυτοκινήτου και στην πρόσκρουση στις προστατευτικές μπάρες δεν έχουν γίνει γνωστά.