Προφυλακιστέος ο 52χρονος γυναικολόγος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Ειδικότερα, ο γυναικολόγος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία με την οποία είναι αντιμέτωπος λέγοντας: “Αρνουμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Αρνούμαι κατηγορηματικά την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα.”