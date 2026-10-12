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Προφυλακιστέος ο 52χρονος γυναικολόγος

Κατηγορείται για παιδική προνογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 16:42
Προφυλακιστέος ο 52χρονος γυναικολόγος
AP Photo/Seth Perlman

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

γιατρός στηθοσκόπιο
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Στον ανακριτή ο 52χρονος γυναικολόγος

Ειδικότερα, ο γυναικολόγος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία με την οποία είναι αντιμέτωπος λέγοντας: “Αρνουμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Αρνούμαι κατηγορηματικά την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα.”

 

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