Προφυλακιστέος ο 52χρονος γυναικολόγος
Κατηγορείται για παιδική προνογραφία
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.
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Ειδικότερα, ο γυναικολόγος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία με την οποία είναι αντιμέτωπος λέγοντας: “Αρνουμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Αρνούμαι κατηγορηματικά την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα.”
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