Ακόμη 160 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες
Ασταμάτητες ροές μεταναστών στην Κρήτη
Οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τέλος στην Κρήτη με μετανάστες να φτάνουν συνεχώς στα νότια παράλια του νησιού.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, πριν λίγη ώρα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 160 μετανάστες επιβαίνοντες σε λέμβο, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με την βοήθεια του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
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