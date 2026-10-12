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Ακόμη 160 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Ασταμάτητες ροές μεταναστών στην Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 16:53
Ακόμη 160 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες
INTIME

Οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τέλος στην Κρήτη με μετανάστες να φτάνουν συνεχώς στα νότια παράλια του νησιού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πριν λίγη ώρα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 160 μετανάστες επιβαίνοντες σε λέμβο, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με την βοήθεια του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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