Marfin: Διευρύνεται “βαριά” το κατηγορητήριο

Ενώπιων της ανακρίτριας θα βρεθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον φονικό εμπρησμό στην Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθούν για δύο νέες κατηγορίες.

Το κατηγορητήριο διευρύνεται και πλέον καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, των εργαζομένων στην τράπεζα Μαρφίν.

Η Εισαγγελία ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι κρατούνται προσωρινά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή.

Αύριο αναμένεται να λάβουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για την διεύρυνση του κατηγορητηρίου και να απολογηθούν.