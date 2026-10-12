Αττική: 6 συλλήψεις για αλκοόλ και 7.346 παραβάσεις ΚΟΚ

Η Τροχαία Αττικής συνέλαβε έξι οδηγούς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Οκτωβρίου 2026.

Στην ίδια επιχείρηση καταγράφηκαν 7.346 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι οργανώθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και των Τμημάτων Τροχαίας. Στόχος της δράσης ήταν η αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.

21.814 αλκοτέστ και 215 παραβάσεις για αλκοόλ

Οι αστυνομικοί διενήργησαν συνολικά 21.814 ελέγχους αλκοόλ. Από αυτούς προέκυψαν 215 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ποσοστό 0,98% επί του συνόλου των αλκοτέστ.

Οι έξι συλλήψεις αφορούσαν οδηγούς των οποίων οι μετρήσεις έδειξαν συγκέντρωση αλκοόλ μεγαλύτερη από 0,60 mg/l.

7.346 παραβάσεις ΚΟΚ και 685 ακινητοποιήσεις οχημάτων

Πέρα από τις παραβάσεις που συνδέονταν με την κατανάλωση αλκοόλ, η Τροχαία Αττικής βεβαίωσε ακόμη 7.346 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στους ελέγχους εντοπίστηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση χωρίς προστατευτικό κράνος, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη και οδήγηση χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ακινητοποιήθηκαν 685 οχήματα. Από αυτά, 114 απομακρύνθηκαν με γερανό. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 1.040 άδειες οδήγησης και 305 άδειες κυκλοφορίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής γνωστοποίησε ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα διατηρηθούν με την ίδια ένταση, με σκοπό την προστασία των οδηγών και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.