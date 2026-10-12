Βόλος: Συνελήφθησαν 2 νεαροί για τον ξυλοδαρμό επιβατών ταξί

Δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 22 ετών, συνελήφθησαν για την επίθεση σε βάρος δύο επιβατών ταξί, 24 και 25 ετών, που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην παραλιακή ζώνη του Βόλου.

Για την υπόθεση κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Πώς έγινε η επίθεση στο ταξί

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην παραλία του Βόλου, μέσα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, ομάδα ατόμων επιτέθηκε στον οδηγό και στους δύο επιβάτες του ταξί.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί φραστική αντιπαράθεση ανάμεσα στους παθόντες και στους δύο συλληφθέντες, μέσα σε νυχτερινό κατάστημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, οι νεαροί φέρονται να σταμάτησαν το ταξί και να ανάγκασαν τους επιβάτες να κατέβουν. Στη συνέχεια, τους ξυλοκόπησαν.

Στο νοσοκομείο οι δύο επιβάτες

Οι δύο επιβάτες του ταξί τραυματίστηκαν κατά την επίθεση και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου έλαβαν ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, ένας από τους παθόντες δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού τού αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα. Για τον λόγο αυτό, στην ανακοίνωση του Λιμενικού περιλαμβάνεται και η αναφορά στο αδίκημα της ληστείας.

Αναζητείται ακόμη ένας εμπλεκόμενος

Στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου προχώρησαν στη σύλληψη των δύο νεαρών, σε βάρος των οποίων αναφέρονται οι κατηγορίες της συναυτουργίας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ληστείας.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση και το αναζητούν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση για τον ξυλοδαρμό στην παραλία του Βόλου διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.