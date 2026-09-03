Πρόστιμα και κατάσχεση 127.462 απομιμητικών προϊόντων

Στοχευμένοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασία του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, είχαν σαν αποτέλεσμα, να επιδοθούν πρόστιμα 2,13 εκατομμυρίων ευρώ, να κατασχεθούν και να καταστραφούν 127.462 απομιμητικά προϊόντα.

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις και σημεία παράνομου εμπορίου, σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές.

Στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) εντόπισαν, κατάσχεσαν και κατέστρεψαν 127.462 τεμάχια. Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.889.750 ευρώ.

Παράλληλα, οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών οδήγησαν στην επιβολή πρόσθετων προστίμων συνολικού ύψους 242.000 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, μεταξύ άλλων και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Συνολικά, τα διοικητικά πρόστιμα ανήλθαν σε 2.131.750 ευρώ.