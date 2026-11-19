Το Ισλάμ ενδέχεται να αναδειχθεί στη μεγαλύτερη θρησκεία παγκοσμίως έως το 2035.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, έως τότε ο αριθμός των Μουσουλμάνων αναμένεται να φτάσει τα 2,57 δισεκατομμύρια, έναντι 2,52 δισεκατομμυρίων Χριστιανών. Η ανοδική πορεία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες, καθώς έως το 2070 οι Μουσουλμάνοι ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 3,6 δισεκατομμύρια, ενώ οι Χριστιανοί θα υπολογίζονται σε λίγο λιγότερα από 3 δισεκατομμύρια.

Η μελέτη επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως και οι δύο θρησκευτικές κοινότητες αναμένεται να παρουσιάσουν πληθυσμιακή αύξηση, το Ισλάμ θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό. Καθοριστικός παράγοντας αυτής της εξέλιξης θεωρείται η υψηλότερη γεννητικότητα, που καταγράφεται στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς σε σύγκριση με άλλες μεγάλες θρησκευτικές ομάδες.

Τα στοιχεία για την περίοδο 2020-2025 δείχνουν ότι ο μέσος δείκτης γονιμότητας στις μουσουλμανικές κοινότητες ανήλθε σε 3,1 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ στις χριστιανικές διαμορφώθηκε σε 2,5 παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι για τη διατήρηση του πληθυσμού από γενιά σε γενιά απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα.

Το ερευνητικό κέντρο εκτιμά ότι ο συνολικός πληθυσμός της Γης θα αυξηθεί κατά 29% από το 2020 έως το 2070. Από τις θρησκευτικές ομάδες που εξετάστηκαν, μόνο οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι αναμένεται να ακολουθήσουν ρυθμούς αύξησης αντίστοιχους με τη συνολική πληθυσμιακή ανάπτυξη. Ειδικότερα, ο χριστιανικός πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 30%, ενώ ο μουσουλμανικός κατά 80%.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη αναμένεται να διαδραματίσει η Αφρική, καθώς μεγάλο μέρος της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης των επόμενων δεκαετιών προβλέπεται να καταγραφεί στην ήπειρο και κυρίως στις περιοχές νότια της ερήμου Σαχάρας. Εκεί, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ανήκει είτε στον Χριστιανισμό είτε στο Ισλάμ.

Αντίθετα, παρά την αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των Ινδουιστών και των Εβραίων σε απόλυτα μεγέθη, το μερίδιό τους στον παγκόσμιο πληθυσμό εκτιμάται ότι θα περιοριστεί. Ακόμη πιο διαφορετική είναι η πρόβλεψη για τον Βουδισμό, καθώς ο αριθμός των πιστών του αναμένεται να μειωθεί τόσο αριθμητικά όσο και ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Μία από τις αιτίες είναι η προβλεπόμενη πληθυσμιακή συρρίκνωση στην Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων ανά χώρα, οι ερευνητές του Pew αξιοποίησαν τα διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα για κάθε θρησκευτική κοινότητα. Στην ανάλυσή τους συνυπολόγισαν παράγοντες όπως η γεννητικότητα, η ηλικιακή κατανομή, οι μεταναστευτικές ροές και οι μεταβολές στη θρησκευτική ταυτότητα των πολιτών.

Τι προβλέπει η έρευνα για το 2070

Εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές δημογραφικές τάσεις, η μελέτη του Pew Research Center καταλήγει σε ορισμένες ακόμη σημαντικές εκτιμήσεις:

– Περισσότερο από το 50% των Χριστιανών παγκοσμίως θα κατοικεί στην υποσαχάρια Αφρική.

– Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αναμένεται να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να καταστεί η χώρα με τον μεγαλύτερο χριστιανικό πληθυσμό.

– Οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα χάσουν τη χριστιανική πλειοψηφία τους, αν και ο Χριστιανισμός θα παραμείνει η μεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα στη χώρα.

– Το Πακιστάν προβλέπεται να αποκτήσει τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω την Ινδία, τη Νιγηρία και την Ινδονησία, η οποία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη θέση.

– Στις περισσότερες χώρες αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων, που δεν δηλώνουν κάποια θρησκευτική ταυτότητα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αύξηση εκτιμάται ότι θα εξισορροπηθεί από τη μείωση του πληθυσμού της Κίνας.

– Το 62% του παγκόσμιου εβραϊκού πληθυσμού προβλέπεται να ζει στο Ισραήλ έως το 2070, έναντι 46% που καταγραφόταν το 2020.