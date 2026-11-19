Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Ηγουμενίτσας όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε περιοχή με κατοικίες και εμπορικά καταστήματα.

Μέσα στο όχημα βρισκόταν η σύζυγος του οδηγού, η οποία απομακρύνθηκε εγκαίρως με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής.

Ο οδηγός είχε ήδη βγει από το αυτοκίνητο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, όμως η γυναίκα παρέμενε στο εσωτερικό του. Περίοικοι που αντιλήφθηκαν τη φωτιά έσπευσαν να βοηθήσουν, με αποτέλεσμα να βγει από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Η φωτιά στο αυτοκίνητο και η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας, οι οποίες έθεσαν γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο και προχώρησαν στην κατάσβεσή της.

Η άμεση επέμβαση απέτρεψε τη μετάδοση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια και επιχειρήσεις. Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν καταγράφηκαν ζημιές σε γειτονικές κατοικίες ή καταστήματα.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει φλόγες να βγαίνουν από το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου, ενώ πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευκρινιστεί. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

Πηγή Βίντεο: YouTube – thespro