Φωτιά στον Γαλατά Ναυπακτίας
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του δήμου Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.
Στο σημείο σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.
Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις