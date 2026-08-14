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Φωτιά στον Γαλατά Ναυπακτίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/08/2026 11:31
Φωτιά στον Γαλατά Ναυπακτίας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του δήμου Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία. 

Στο σημείο σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες. 

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

 

 

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