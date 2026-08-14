Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας ενόψει Δεκαπενταύγουστου

Αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων και την πρόληψη τροχαίων.

Η Τροχαία ενισχύει την παρουσία της σε εισόδους και εξόδους μεγάλων πόλεων, λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία όπου καταγράφονται συχνά ατυχήματα.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται κυρίως επικίνδυνες παραβάσεις, όπως:

υπερβολική ταχύτητα,

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

αντικανονικά προσπεράσματα,

χρήση κινητού τηλεφώνου,

μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Τροχαίας θα συνεργάζονται με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση τυχόν προβλημάτων στην κυκλοφορία.

Οι ώρες απαγόρευσης για τα φορτηγά

Ειδικά μέτρα ισχύουν και για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Οι περιορισμοί αφορούν τις εθνικές οδούς και εφαρμόζονται ως εξής:

Παρασκευή 14 Αυγούστου: 16:00-22:00, στο ρεύμα εξόδου.

Σάββατο 15 Αυγούστου: 08:00-13:00, στο ρεύμα εξόδου.

Κυριακή 16 Αυγούστου: 16:00-23:00, στο ρεύμα εισόδου.

Τι συστήνει η Τροχαία

Πριν από την αναχώρηση, οι οδηγοί καλούνται να ελέγξουν το όχημά τους και να ενημερωθούν για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τον καιρό.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, βασικές οδηγίες είναι:

τήρηση των ορίων ταχύτητας και του ΚΟΚ,

χρήση ζώνης και κράνους,

αποφυγή κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση,

σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων,

συμμόρφωση στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους στις συνθήκες του δρόμου.