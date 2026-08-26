Πως θα γίνουν προσλήψεις 1000 ΕΠΟΠ

Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη 1000 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις για το έτος 2026. Ειδικότερα, δημοσιεύθηκαν στο Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού:

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 44/2026, για την πλήρωση 370 θέσεων ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 45/2026, για την πλήρωση 300 θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 46/2026, για την πλήρωση 50 επιπλέον θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, ειδικότητας Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ/ΡΕ),

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 49/2026, για την πλήρωση 250 θέσεων ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 47/2026, για την πλήρωση 25 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 48/2026, για την πλήρωση 5 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των Γενικών Επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση των προκηρύξεων.Έτσι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

ΙΝΤΙΜΕ

Η ταυτοποίηση των υποψηφίων γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκδίδει αντίγραφο της αίτησης καθώς και Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης. Τα συγκεκριμένα έγγραφα θα πρέπει να αποθηκευτούν ή να εκτυπωθούν από τον υποψήφιο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν από την οριστικοποίηση, καθώς μετά την οριστική υποβολή δεν επιτρέπεται αλλαγή ή συμπλήρωση της αίτησης.

Εξαίρεση υπάρχει μόνο για όσους εμφανιστούν στον πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή θα δοθεί νέα αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών για την κάλυψη των ελλείψεων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ΕΠΟΠ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι κοινές στις έξι προκηρύξεις. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει:

να έχουν ελληνική ιθαγένεια,

να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος,

να έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2002 έως 31 Δεκεμβρίου 2007,

εφόσον υπηρετούν ως ΟΒΑ, να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος και να έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 1999 έως 31 Δεκεμβρίου 2007,

να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μ. οι άνδρες και 1,55 μ. οι γυναίκες,

να κρίνονται ικανοί κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2,

να διαθέτουν τις γραμματικές γνώσεις που απαιτούνται για την επιλεγμένη ειδικότητα,

να περάσουν επιτυχώς τις ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τις αθλητικές δοκιμασίες.