Θεσσαλονίκη: Άρπαζαν χρυσές αλυσίδες από νεαρούς στο κέντρο

Δυο ληστείες, διέπραξε το τελευταίο εικοσιτετράωρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συμμορία ανηλίκων, σε βάρος ισάριθμων νεαρών, από τους οποίους αφαίρεσαν χρυσές αλυσίδες με σταυρούς.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, συνέλαβαν νεαρούς (ηλικίας 15, 16,17 και 19 ετών), οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δυο ληστείες, σημειώθηκαν τα ξημερώματα χθες, όπου υπό την απειλή μαχαιριού ή χρήση σωματικής βίας, οι συλληφθέντες, άρπαξαν τα χρυσά κοσμήματα, από έναν 18χρονο και έναν 23χρονο, τα οποία εντοπίστηκαν και τους επιστράφησαν.

Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο 23χρονων, καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Φεβρουάριο του 2025, διέπραξαν δύο ληστείες, μία σε κατάστημα μίνι μάρκετ και μία σε πρατήριο υγρών καυσίμων, αφαιρώντας συνολικά 1.074 ευρώ.