Βίντεο ντοκουμέντο: Επίθεση με μολότοφ σε κατάστημα

Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση με βόμβες μολότοφ στον Αγιο Παντελεήμονα φέρνει στο φως ο Alphatv.

Η επίθεση έγινε γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα. Μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι δύο άνδρες έφτασαν στο κατάστημα έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο από το οποίο έβγαλαν δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν.

Ευτυχώς από την επίθεση δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.