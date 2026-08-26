Κρήτη: Κουκουλοφόρος προκάλεσε δολιοφθορά σε γεώτρηση

Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τη διακοπή υδροδότησης σε χωριά του Δήμου Γόρτυνας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον Δήμο, το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου, άτομο με καλυμμένο το πρόσωπο, πλησίασε τη γεώτρηση που τροφοδοτεί με νερό το Λαράνι και άλλους οικισμούς, άνοιξε τον ηλεκτρολογικό πίνακα και φέρεται να προκάλεσε ζημιά στον εξοπλισμό.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που είχε τοποθετηθεί στο σημείο μετά από προηγούμενα κρούσματα δολιοφθοράς.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα να μείνουν χωρίς νερό τρία χωριά, με πρώτο το Λαράνι. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης, το μοτέρ που τροφοδοτούσε τον οικισμό κάηκε και χρειάστηκε η αντικατάστασή του.

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ ο Δήμος προχώρησε σε μήνυση ζητώντας να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.