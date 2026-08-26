Καβάλα: Στον εισαγγελέα οδηγός ταξί

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο οδηγός ταξί που παρέσυρε το βράδυ της Τρίτης μία 14χρονη στο κέντρο της Καβάλας, με τα στοιχεία της προανάκρισης να επιβεβαιώνουν ότι το κορίτσι βρισκόταν σε διάβαση πεζών τη στιγμή του τροχαίου.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, στην οδό Ερυθρού Σταυρού, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, στο ύψος των Goody’s και απέναντι από το πάρκινγκ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Η 14χρονη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από το διερχόμενο ταξί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και μαρτυρίες από το σημείο, τραυματίστηκε στο πόδι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε άμεσα και μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο για να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Καβάλας.

Τα νεότερα στοιχεία της προανάκρισης επιβεβαίωσαν ότι η παράσυρση έγινε στη διάβαση πεζών. Ο οδηγός του ταξί δεν αφέθηκε ελεύθερος μετά το περιστατικό, αλλά παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.