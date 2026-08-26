Νεκρός οδηγός μoτοσυκλέτας σε τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας

Τροχαίο, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/8/2026, στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, είχε ως αποτέλεσμα, ένας 58χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 58χρονος άνδρας, και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης.

Ο μοτοσικλετιστής, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος, όπου λίγο αργότερα, κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, διενεργεί η Τροχαία.