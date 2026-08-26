Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του Προαστιακού

Από σήμερα το πρωί στις 09:36, διεκόπη η κυκλοφορία στην σιδηροδρομική γραμμή, στο τμήμα Άνω Λιόσια- Νέα Πέραμος, καθώς επίσης και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα, Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε, κοντά στη σιδηροδρομική γραμμής στον Ασπρόπυργο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο – Πειραιάς), παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.