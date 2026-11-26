Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για κακοκαιρία που θα διαρκέσει από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως και το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια θα επηρεάσουν τμήματα της δυτικής, κεντρικής, ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί επίσης για πολύ θυελλώδεις βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους στα ανατολικά της χώρας την Κυριακή, με ένταση που θα φτάνει τα 9 μποφόρ. Η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος βρίσκονται στις περιοχές όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένονται κατά την τελευταία ημέρα της επιδείνωσης.

Η κακοκαιρία την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Η μεταβολή του καιρού αρχίζει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου από τα βορειοδυτικά. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο.

Η πρώτη αυτή φάση αφορά κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, πριν τα φαινόμενα κινηθούν σε περισσότερες περιοχές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα το Σάββατο

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου η κακοκαιρία επεκτείνεται στο σύνολο του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ του Σαββάτου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Πιερία, στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Καταιγίδες σε Κυκλάδες και Κρήτη, άνεμοι 9 μποφόρ

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια. Στη συνέχεια, τα έντονα φαινόμενα θα μεταφερθούν νοτιότερα και ανατολικότερα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται βαθμιαία στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Για την Κρήτη, η Κυριακή αναμένεται να είναι η ημέρα κατά την οποία θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, στα ανατολικά της Ελλάδας θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Μέχρι πότε ισχύει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ έως το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου και προβλέπεται να επικαιροποιηθεί μέσα σε 24 ώρες, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.