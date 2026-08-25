Πολύγυρος: Ξήλωσαν ομπρέλες που έχουν τοποθετηθεί παράνομα στην παραλία

Ξημερώματα στην παραλία Καλυβίων, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου, ξήλωσαν τις ομπρέλες που έχουν τοποθετηθεί παράνομα στην παραλία, μαζι με τραπεζάκια και τραπεζοκαθίσματα.

Έκοψαν με τροχο τις αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένες οι ξαπλωστρες και οι καρέκλες.

Παραθεριστές που είχαν τοποθετήσει τις δικές τους ομπρέλες έσπευσαν να τις παρουν. Ωστόσο κάποιοι διαπίστωσε ότι είχαν απομακρυνθεί.

Ακόμα και εκσκαφέας επιστρατευτηκε για να βγαλει τα σιδερενια παραπηγματα που εστησαν για τις ομπρέλες.”

Οι ομπρέλες είχαν τοποθετηθεί στην παραλία με πετρες και σιδερα. Κάποιοι μάλιστα είχαν αφήσει στην παραλία ολο τον θαλασσιο εξοπλισμο οπως σωσιβια και παιδικες πισίνες.

Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, ο Δήμος Πολυγύρου ολοκλήρωσε την επιχείρηση, απομακρύνοντας συνολικά 170 ομπρέλες, μαζί με τις αντίστοιχες ξαπλώστρες και τα τραπεζοκαθίσματα.