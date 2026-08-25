Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βρύση του δήμου Παγγαίου

Πυρκαγιά, εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 25/8/26), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 2ης ΕΜΟΔΕ, μαζί με οκτώ οχήματα, αλλά και συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Παγγαίου.

Από αέρος, ρίψεις πραγματοποιούν δυο ελικόπτερα και δυο αεροσκάφη.