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Επιχείρηση διάσωσης 85 αλλοδαπών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/08/2026 10:28
Επιχείρηση διάσωσης 85 αλλοδαπών ανοιχτά των Καλών Λιμένων
PHOTO/ AP- Michael Varaklas

Μεγάλη επιχείρηση για την περισυλλογή περίπου 85 μεταναστών, στήθηκε στην θαλάσσια περιοχή, ανατολικά- νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρει το ΛΣ / ΕΛ. ΑΚΤ., οι μετανάστες, εντοπίστηκαν από drone της FRONTEX, και επέβαιναν σε δύο λέμβους.

Σκάφος του λιμενικού, έσπευσε στο σημείο και περισυνέλλεξε τους μετανάστες, και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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