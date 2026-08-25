Επιχείρηση διάσωσης 85 αλλοδαπών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Μεγάλη επιχείρηση για την περισυλλογή περίπου 85 μεταναστών, στήθηκε στην θαλάσσια περιοχή, ανατολικά- νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρει το ΛΣ / ΕΛ. ΑΚΤ., οι μετανάστες, εντοπίστηκαν από drone της FRONTEX, και επέβαιναν σε δύο λέμβους.

Σκάφος του λιμενικού, έσπευσε στο σημείο και περισυνέλλεξε τους μετανάστες, και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.