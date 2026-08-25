Καταγγελία 35χρονης για βιασμό από τον εν διαστάσει σύζυγό της

Μια 35χρονη γυναίκα στην Θεσσαλονίκη, κατήγγειλε τον 44χρονο, εν διαστάσει σύζυγό της, για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

Ο άνδρας συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, και οδηγείται στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης η οποία κατάγεται από τη Γεωργία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, στο διαμέρισμα, όπου βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο.

Σύμφωνα με δική της μαρτυρία, ο 44χρονος, την εξανάγκασε, ασκώντας βία, σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ, πάντα με δική της μαρτυρία, φέρεται να την χτύπησε στο πρόσωπο, απαγορεύοντας της να φύγει από το διαμέρισμα.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, κατάφερε να βγει από το σπίτι, όπου προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί, συνέλαβαν τον 44χρονο Έλληνα, και η δικογραφία που σχηματίστηκε, αφορά στα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.