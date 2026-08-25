17χρονη νεκρή σε τροχαίο στα Άνω Λιόσια

Ένα 17χρονο κορίτσι, έχασε τη ζωή του, τα ξημερώματα, σε τροχαίο στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, εξετράπη της πορείας του, και προσέκρουσε σε κολώνα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 23:30, ενώ το ΙΧ αυτοκίνητο με πέντε νεαρούς επιβαίνοντες, κινούνταν, στη λεωφόρο Φυλής με κατεύθυνση προς Αθήνα, εξετράπη της πορείας του, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η αιτία, και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ανασύρθηκε νεκρή μια 17χρονη κοπέλα, ενώ, ελαφρά τραυματίστηκαν, ο 19χρονος οδηγός του οχήματος και δυο 17χρονες.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, συνέβη το δυστύχημα.