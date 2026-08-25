Ιεράπετρα: 18χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
Παρέσυρε δύο άτομα σε διάβαση πεζών
Ένας 18χρονος οδηγός αυτοκινήτου, που δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, παρέσυρε σε διάβαση πεζών στην Ιεράπετρα, ένα ζευγάρι αλλοδαπών.
Αποτέλεσμα του τροχαίου, ήταν να τραυματιστεί μια 47χρονη από την Αυστρία, και ο 49χρονος σύζυγός της. Η γυναίκα, ωστόσο, έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά.
Οι Αρχές, προχωρούν σε έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση, ενώ ο 18χρονος, συνελήφθη.
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