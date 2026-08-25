Επίθεση σκύλου. Δάγκωσε γυναίκα

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στις Αχαρνές, με μία 26χρονη να τραυματίζεται ελαφρά και το κατοικίδιό της να χάνει τη ζωή του.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, στην οδό Αμαρυλλίδος. Η 26χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της, όταν ένας άλλος σκύλος, που βρισκόταν μέσα σε αυλή, επιτέθηκε τόσο στην ίδια όσο και στο ζώο της.Η γυναίκα δέχθηκε δαγκώματα και τραυματίστηκε ελαφρά. Ωστόσο, τα τραύματα που υπέστη ο σκύλος της ήταν σοβαρά και το ζώο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.Για το περιστατικό οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου υπηκόου Ουκρανίας, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου που επιτέθηκε.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.