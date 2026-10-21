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Πολύαιγο: Βρέθηκε θαλάσσια χελώνα κρεμασμένη σε βράχο

Σοκαριστικές εικόνες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 16:52
Πολύαιγο: Βρέθηκε θαλάσσια χελώνα κρεμασμένη σε βράχο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/David J. Phillip

Σοκ προκαλεί ο εντοπισμός μίας νεκρής θαλάσσιας χελώνας στην προστατευόμενη περιοχή της Πολυαίγου στις Κυκλάδες.

Η άτυχη χελώνα βρέθηκε κρεμασμένη σε έναν ψηλό βράχο, με τις εικόνες να προκαλούν αποτροπή.

Για την απάνθρωπη αυτή πράξη πήρε θέση και ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι “καταδικάζει κάθε πράξη κακοποίησης και θανάτωσης άγριων ζώων και καλεί τις αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν το περιστατικό”. 

 

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