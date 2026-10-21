Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι για ξυλοδαρμό μαθητή μέσα σε σχολείο

Πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι, καθώς κατηγορούνται ότι προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε μαθητή μέσα στο σχολείο του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και τέσσερις γονείς τους, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη μία μητέρα.

Η καταγγελία για την επίθεση σε μαθητή

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την έγκληση που υπέβαλε στην Αστυνομία ο πατέρας του ανήλικου μαθητή. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την καταγγελία, οι πέντε ανήλικοι φέρονται να προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον γιο του το πρωί της Δευτέρας, μέσα σε σχολική μονάδα στο Μεσολόγγι.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου. Σε βάρος των πέντε ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία.

Δικογραφία και για δελτία ταυτότητας

Επιπλέον, για τέσσερις από τους πέντε ανηλίκους σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί δελτίων ταυτότητας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι συγκεκριμένοι ανήλικοι δεν διέθεταν αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, παρότι είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία όριο ηλικίας.