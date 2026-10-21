Κοκαΐνη και κάνναβη εντοπίστηκαν σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν οκτώ συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 3 κιλών και 648,1 γραμμαρίων, καθώς και εννέα συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 477,5 γραμμαρίων.

Επίσης, βρέθηκαν μία συσκευασία με 15 γραμμάρια κοκαΐνης και μία συσκευασία με 15,6 γραμμάρια MDMA. Στον ίδιο χώρο κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 840 ευρώ.

Στην κατοικία διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι είχε διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την καλλιέργεια κάνναβης. Εκεί εντοπίστηκαν 13 δενδρύλλια, ύψους από 20 έως 28 εκατοστά. Τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον εξοπλισμό καλλιέργειας.

Από την κατοχή των δύο συλληφθέντων κατασχέθηκαν, επιπλέον, τρία κινητά τηλέφωνα και 1.000 ευρώ.

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Νέα ευρήματα στο σπίτι του ενός συλληφθέντα

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του ενός άνδρα, σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία συσκευασία με 50,25 γραμμάρια κοκαΐνης και μία συσκευασία με 90,15 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Στο ίδιο σπίτι βρέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και 8.300 ευρώ.

Παράλληλα, οι αρχές κατέσχεσαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που ανήκουν στον έναν από τους δύο συλληφθέντες.

Οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.