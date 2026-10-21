Μαρούσι: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής σε σύγκρουση με ΙΧ

Ένας 20χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με επιβατικό αυτοκίνητο στο Μαρούσι, τα ξημερώματα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 62χρονος οδηγός του ΙΧ, ενώ η αρμόδια Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση.

Το δυστύχημα έγινε στη συμβολή της Λεωφόρου Καποδιστρίου και της οδού Ελευθερίας, σε κεντρικό σημείο της περιοχής. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 62χρονος και κινούνταν στη Λεωφόρο Καποδιστρίου προς τη Νέα Ιωνία, όταν συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του νεαρού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον νεαρό στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του μετά τη διακομιδή του. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Συνελήφθη ο 62χρονος οδηγός του ΙΧ

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 62χρονο οδηγό του επιβατικού αυτοκινήτου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ακολουθεί η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Η έρευνα της Τροχαίας για το θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρούσι

Το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος στη Λεωφόρο Καποδιστρίου. Η προανάκριση εξετάζει ενδεχόμενη παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών ή σημάτων προτεραιότητας στη διασταύρωση.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης η ταχύτητα των δύο οχημάτων πριν από τη σύγκρουση. Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και κτιρίων της περιοχής, ενώ θα ληφθούν καταθέσεις από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες.