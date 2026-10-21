Έκρηξη – παγίδα σε είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό

H έκρηξη έγινε στην είσοδο πολυκατοικίας. Οι αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Πλάτωνος, μετά από τηλεφώνημα για ύποπτο αντικείμενο. Φέρεται να κατήγγειλε ότι στο αντικείμενο , μια βαλίτσα, υπήρχαν ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη ο οποίος κατήγγειλε διακίνηση ναρκωτικών στο σημείο. Αμέσως δόθηκε σήμα στους αστυνομικούς να μεταβούν εκεί για έλεγχο.

Μολις οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν έναν σάκο.Ένας αστυνομικός τον άνοιξε και πράγματι μέσα είχε ποσότητα ναρκωτικών. Τότε σημειώθηκε η έκρηξη. Αποτέλεσμα δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες να τραυματιστούν. Πρόκειται για έναν άνδρα αστυνομικό, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα. Τραυματισμένη ελαφριά είναι η γυναίκα αστυνομικός.

Ο άνθρωπος που κάλεσε την αστυνομία και είπε για το σακίδιο και την διακίνηση, τραυματίστηκε. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στις αρχές ότι είχε ανοίξει την τσάντα και είχε δει τα ναρκωτικά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αξιωματικοί της ΕΛΑΣ για να ερευνήσουν της συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.