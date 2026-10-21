Χάρης Δούκας: Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα ανοίξει όταν θα είναι απόλυτα ασφαλές

Λίγο πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας μίλησε για το σημερινό πόρισμα του ΤΕΕ.

Ο δήμαρχος τόνισε πως όλες οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις στο σχολικό συγκρότημα θα ολοκληρωθούν.

“Τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο όταν αυτό θα είναι απόλυτα ασφαλές.”

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλέστηκαν η Υπουργός Παιδείας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, προκειμένου να πέσουν στο τραπέζι, όλα τα ζητήματα αναφορικά με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και τις σημερινές εξελίξεις με το πόρισμα του Τεχνικού επιμελητηρίου, για την οσμή του αερίου και τις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος.

Πάνω από 4.000 μαθητές αυτή τη στιγμή κάνουν διαδικτυακά μαθήματα ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί αγωνιούν για την εξέλιξη της σχολικής χρονιάς.