Λέσβος: Προφυλακιστέος ο 37χρονος για το ναυάγιο με έξι νεκρούς

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος Τούρκος υπήκοος που κατηγορείται για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους έξι πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ τους ένα βρέφος και η μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στον ανακριτή και θα προφυλακιστεί έως τη δίκη του, ενώ παραμένει στο νοσοκομείο λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη στη σύγκρουση.

Η απολογία για τη μεταφορά από το Δικελί

Κατά την απολογία του, ο 37χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει με διακινητές στις τουρκικές ακτές να μεταφέρει επιβάτες από το Δικελί στη Μυτιλήνη. Όπως ανέφερε, η συμφωνία προέβλεπε αμοιβή 6.000 ευρώ κατά την επιστροφή του.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή, η παρουσία του σκάφους του Λιμενικού Σώματος τον φόβισε και επιχείρησε να διαφύγει. Κατά την προσπάθεια αυτή σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο σκαφών.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες για πρόκληση ναυαγίου, ανθρωποκτονία με δόλο και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Αντιμετωπίζει επίσης πλημμεληματικές κατηγορίες για φθορά στο σκάφος του Λιμενικού και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Πώς έγινε η σύγκρουση στο ναυάγιο της Λέσβου

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Το ταχύπλοο κατευθυνόταν από τα μικρασιατικά παράλια προς τη Λέσβο.

Όπως έχει ανακοινώσει το Λιμενικό Σώμα, το ταχύπλοο έκανε ελιγμούς προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και συγκρούστηκε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από τη σύγκρουση, ορισμένοι επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν, ανάμεσά τους και ο 37χρονος, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο χειριστής του ταχύπλοου και φερόμενος διακινητής των αλλοδαπών.

Η επιχείρηση διάσωσης και η έρευνα των αρχών

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκαν πλοίο ανοικτής θαλάσσης, παράκτιο περιπολικό και τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή επιχείρησε επίσης ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ κατευθύνθηκε και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η σύγκρουση που οδήγησε στον θάνατο έξι ανθρώπων.