Ποινική δίωξη στον 35χρονο για την επίθεση στην οδηγό ταξί

Ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή ασκήθηκε σήμερα, σε βάρος του 35χρονου που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία.

Ο άνδρας φέρεται να δάγκωσε και να έκοψε τμήμα από το αυτί της οδηγού, έπειτα από διαπληκτισμό για την πληρωμή της διαδρομής.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Δεμιρδεσίου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Έχει τη δυνατότητα να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του.

Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον κατηγορούμενο να καλείται να δώσει εξηγήσεις για την επίθεση.