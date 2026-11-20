Ποινική δίωξη για έξι κακουργήματα άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών στους 15 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής

Η ποινική δίωξη αφορά κατά περίπτωση:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Φοροδιαφυγή

Απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου

Απόπειρα απάτης

Πλαστογραφία

Νομιμοποίηση εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Οι τρεις διαφορετικοί τρόποι δράσης

Στους κατηγρούμενους αποδίδεται το αδίκημα της φοροδιαφυγής το οποίο τελούσαν με τρεις τρόπους. Μέσω μη απόδοσης Φ.Π.Α. , μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων και μέσω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι κατηγορούμενοι αναμέμενεται να οδηγηθούν ενώπιων του ανακριτή στην πρώην σχολή Ευελπίδων.